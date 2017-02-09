Пермское хореографическое училище сохранило независимость

Задача, которой на сегодня пополнить ряды театральных трупп Владивостока и Владикавказа, в которых балетных училищ нет. Да и Пермский театр оперы и балеты рискует остаться без достойной смены, ведь лучших выпускников смогут забирать в Мариинский театр. Однако, как отмечают в самом училище, волноваться пермякам не о чем.



Людмила ШЕВЧЕНКО, директор Пермского государственного хореографического училища:



- Хочу вам сказать, ничего не произойдет. Это было просто невозможно самостоятельную балетную школу объединить даже с очень хорошей школой, это значит растворить ее, поэтому делать нельзя, это не по-государственному, потому что то, что мы впереди планеты всей в области балета, это именно от того, что у нас существует несколько сильных балетных школ и каждая должна немножко подталкивать для того, чтобы всем двигаться вперед. Этот вопрос абсолютно решен, и пермяки могут не волноваться.