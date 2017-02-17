Александр Цыпкин прочитал свои «БеспринцЫпные истории» в Перми
17 Февраля 2017 18:00
Вот уж действительно - театр начинается с вешалки. Кажется, что Александр Цыпкин сам не ожидал, что так популярен в Перми. Очередь в гардероб и полный зал - тому доказательство.
На концертах суперзвезд обычно выступают группы попроще для так называемого "разогрева" аудитории. Здесь в качестве такого "разогрева" книга автора - "Женщины непреклонного возраста".
Пермский зритель ответил на искренность автора смехом и аплодисментами. Лирическо-хулиганские рассказы Александра Цыпкина о быте, отношениях, работе и детстве. Их читают со сцены известные актеры Данила Козловский, Константин Хабенский и многие другие, но всегда интересно услышать самого автора.
Александр Цыпкин - один из самых необычных литературных и театральных дебютов в России прошлого года. Его книга "Женщины непреклонного возраста" стала самой продаваемой среди сатирических изданий. Цыпкина называют современным Зощенко. И побывав даже один раз на концерте - с этим можно согласится.
Умение посмеяться над собой - редкое нынче качество. Александру Цыпкину в самоиронии не откажешь. И это тоже подкупает. Ты видишь перед живого человека, который так же как и ты влюбляется и страдает, переживает взлеты и падения...
Про Александра Цыпкина часто говорят - "модный автор". Совсем скоро мы узнаем его в новом образе - сценариста. Его легкий слог идеально подходит для кино. Осталось всего ничего - убедить в этом продюсеров.
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