Александр Цыпкин прочитал свои «БеспринцЫпные истории» в Перми

На концертах суперзвезд обычно выступают группы попроще для так называемого "разогрева" аудитории. Здесь в качестве такого "разогрева" книга автора - "Женщины непреклонного возраста".



Пермский зритель ответил на искренность автора смехом и аплодисментами. Лирическо-хулиганские рассказы Александра Цыпкина о быте, отношениях, работе и детстве. Их читают со сцены известные актеры Данила Козловский, Константин Хабенский и многие другие, но всегда интересно услышать самого автора.



Александр Цыпкин - один из самых необычных литературных и театральных дебютов в России прошлого года. Его книга "Женщины непреклонного возраста" стала самой продаваемой среди сатирических изданий. Цыпкина называют современным Зощенко. И побывав даже один раз на концерте - с этим можно согласится.



Умение посмеяться над собой - редкое нынче качество. Александру Цыпкину в самоиронии не откажешь. И это тоже подкупает. Ты видишь перед живого человека, который так же как и ты влюбляется и страдает, переживает взлеты и падения...



Про Александра Цыпкина часто говорят - "модный автор". Совсем скоро мы узнаем его в новом образе - сценариста. Его легкий слог идеально подходит для кино. Осталось всего ничего - убедить в этом продюсеров.



