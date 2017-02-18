120 лет назад началась первая перепись населения Российской империи

Первая и последняя всеобщая перепись в Российской империи проводилась в конце календарной зимы 1897 года, т.е. ровно 120 лет назад. По её итогам, на рубеже веков (позапрошлого и прошлого) вышло 98 томов статистических данных. Один из них был полностью посвящён Пермской губернии, в которую тогда входили территории не только Прикамья, но и нынешних Свердловской и части Курганской областей.



В Горьковской библиотеке есть несколько экземпляров редкого издания. С одним - может познакомиться каждый желающий в читальном зале отдела краеведения. Библиограф Валентина Шумилова говорит о популярности книги не только среди учёных и студентов-историков.



Валентина ШУМИЛОВА, главный библиограф отдела краеведения библиотеки им. Горького:



- Это книга спрашивается, ну если не каждый день, то очень часто. Это книга в списке тех изданий, которыми интересуются люди, занимающиеся изучением своих родословных.



Вычленяя уезды, которые впоследствии отошли соседним регионам, можно сравнить данные для Прикамья той далекой переписи с последней для современной России, 2010 года. Как результат — рост населения почти в 2 раза, до 2-х миллионов 600-т тысяч человек. На отличия по составу обращает внимание заместитель руководителя Пермьстата Ирина КОЖАНОВА.



Ирина КОЖАНОВА, заместитель руководителя Пермьстата:



- Подавляющее число жителей Пермской губернии это было сельское население. Только 6% были горожане. Сейчас 75 процентов жителей Пермского края это горожане. Уже тогда отмечалось превышение численности женщин над численностью мужчин.



Расклад «десять девчонок на девять ребят» остаётся типичным. Классовый состав и национальность 120 лет назад не попали в разработку статистиков, зато учитывалось вероисповедание. Семьи были заметно больше - в среднем 5.2 «души обоих полов», а не нынешние 2.5 человека. Только каждый пятый умел читать, лишь каждый сотый — получил образование выше начального. Причём, если тогда грамотных женщин были считанные единицы, то сейчас уровень образования мужчин несколько отстаёт.



Очередная всеобщая перепись пройдёт в России уже в 2020 году. Предполагается, что принять участие в ней можно будет и через интернет, заполнив специальный бланк на портале "Госуслуг".