ЖКХ. Кто ответит за тепло?

Подобных решений, как у нас, так и по всей стране - немало. Главное - научиться отстаивать свои права.



Виталий СТЕПАНОВ, юрист:



- В отношении доказывания факта поставки ненадлежащего коммунального ресурса - здесь со стороны потребителя я особых проблем не вижу. Вызывается представитель управляющей компании или ТСЖ, фиксируется температура в квартире. Некоторые потребители путают температуру в квартире и температуру батарей. Нет такой услуги теплая батарея или горячая батарея. Есть услуга надлежащее отопление в квартире.



Если представители управляющей организации не реагируют на ваше обращение, то можно обратиться в районную администрацию.



И здесь самое время установить виновника холода в квартире. Если это теплоснабжающая компания, то морозно будет во всём доме. Если же прохладно только у вас и ваших соседей, то это недоработки управляющих организаций.



Анатолий ЛАВРЕНТЬЕВ, заместитель директора Пермского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" по техническим вопросам:



- Многие управляющие компании не хотят показать собственнику жилого помещения, что проблема не в теплоснабжающей компании, а в их бесхозяйственности, безалаберности и безответственности. В этом году при поддержке контрольно-надзорных органов и администрации города мы будем продолжать перевод на прямые расчеты.



В случае с прямыми расчетами претензию нужно предъявлять ресурсоснабжающей компании, если же за тепло вы платите в свою управляющую компанию по общему квитку, то к ним. Нет реакции и тепло не появилось - заявление в надзорные органы.



Артём ПРОНИН, прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Пермского края:



- Для проведения проверки по указанным основаниям необходимо обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края с письменным обращением, в котором будут указаны конкретные факты, свидетельствующие о предоставлении коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества.



Больше 100 нарушений в этой сфере выявили сотрудники прокуратуры в прошлом году. Направлено в суд полтора десятка заявлений и вынесено полсотни представлений. К ответственности привлечено 40 должностных лиц и возбуждено 8 уголовных дел. Привлечь к ответственности и вернуть тепло в квартиру - реально. Главное - не сидеть сложа руки, а незамедлительно обращаться в надзорные органы с заявлениями о нарушении ваших прав и интересов. Компенсация в несколько тысяч или десятков тысяч рублей - это ещё цветочки. В дополнение управляющая компания за свою безответственность скорее всего получит ещё и штраф от 250-ти до 500-от тысяч рублей.