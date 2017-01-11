ЖКХ. Кто ответит за тепло?
18 Января 15:25
5000 рублей за моральный ущерб, штраф и возмещение расходов. 17 января краевой суд оставил без изменения решение Кунгурского суда, который постановил выплатить деньги женщине, чья квартира по вине коммунальщиков больше двух суток оставалась без тепла.
Подобных решений, как у нас, так и по всей стране - немало. Главное - научиться отстаивать свои права.
Виталий СТЕПАНОВ, юрист:
- В отношении доказывания факта поставки ненадлежащего коммунального ресурса - здесь со стороны потребителя я особых проблем не вижу. Вызывается представитель управляющей компании или ТСЖ, фиксируется температура в квартире. Некоторые потребители путают температуру в квартире и температуру батарей. Нет такой услуги теплая батарея или горячая батарея. Есть услуга надлежащее отопление в квартире.
Если представители управляющей организации не реагируют на ваше обращение, то можно обратиться в районную администрацию.
И здесь самое время установить виновника холода в квартире. Если это теплоснабжающая компания, то морозно будет во всём доме. Если же прохладно только у вас и ваших соседей, то это недоработки управляющих организаций.
Анатолий ЛАВРЕНТЬЕВ, заместитель директора Пермского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" по техническим вопросам:
- Многие управляющие компании не хотят показать собственнику жилого помещения, что проблема не в теплоснабжающей компании, а в их бесхозяйственности, безалаберности и безответственности. В этом году при поддержке контрольно-надзорных органов и администрации города мы будем продолжать перевод на прямые расчеты.
В случае с прямыми расчетами претензию нужно предъявлять ресурсоснабжающей компании, если же за тепло вы платите в свою управляющую компанию по общему квитку, то к ним. Нет реакции и тепло не появилось - заявление в надзорные органы.
Артём ПРОНИН, прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Пермского края:
- Для проведения проверки по указанным основаниям необходимо обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края с письменным обращением, в котором будут указаны конкретные факты, свидетельствующие о предоставлении коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества.
Больше 100 нарушений в этой сфере выявили сотрудники прокуратуры в прошлом году. Направлено в суд полтора десятка заявлений и вынесено полсотни представлений. К ответственности привлечено 40 должностных лиц и возбуждено 8 уголовных дел. Привлечь к ответственности и вернуть тепло в квартиру - реально. Главное - не сидеть сложа руки, а незамедлительно обращаться в надзорные органы с заявлениями о нарушении ваших прав и интересов. Компенсация в несколько тысяч или десятков тысяч рублей - это ещё цветочки. В дополнение управляющая компания за свою безответственность скорее всего получит ещё и штраф от 250-ти до 500-от тысяч рублей.
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