В Прикамье за год планируют капитально отремонтировать 955 домов

Заменить системы электроснабжения в многоквартирном доме удалось по региональной программе капитального ремонта. В доме демонтированы и установлены вводно-распределительные устройства, щитки, светильники, наружное освещение и устройство заземляющего контура. Общая стоимость работ составила порядка 900 тысяч рублей.



Вячеслав ЕЩЕНКОВ, заместитель генерального директора некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае":



- В настоящее время работы выполнены на 90%. Находятся на завершающей стадии. В 2016 году было отремонтировано 180 домов. На 2017 год запланирован капитальный ремонт 955 домов. В том числе 194 дома - это замена лифтов и лифтового оборудования. На сегодняшний день ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций, для разработки проектно-сметной документации для данных видов работ.



В ходе капитального ремонта в этом году запланировано более 1000 видов работ, в том числе ремонт или замена внутридомовых инженерных систем, ремонт крыш, фундаментов, подвальных помещений и фасадов.