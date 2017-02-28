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В Перми состоялась прямая линия по вопросам ЖКХ

28 Февраля 2017 13:57
В городской call-центр звонки поступают один за другим. На повестке дня - тема ЖКХ.
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"Куда обращаться, чтобы коммунальщики вовремя очищали придомовую территорию?", "кто разъяснит начисления за ОДН?" и "как обещания представителей УК превратить в реальность?" - самые популярные вопросы для обсуждения.

Главное, чтобы каждое обращение было зафиксировано, поясняет региональный координатор проекта "Школа грамотного потребителя". Юридическую силу имеют только письменные заявления.

Посодействовать в решении коммунальной проблемы поможет контролирующий орган. Для управляющих компаний это инспекция государственного жилищного надзора.

В целом за час работы, в городском call-центре успели принять с десяток звонков. Каждому дан конструктивный ответ. "Школа грамотного потребителя" - это не только знание системы управления многоквартирным домом, но и возможность собственников отстоять свои права.
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