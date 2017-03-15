В Перми работает более 3000 дворников

Он же и консьерж, он же и охранник, он же и помощник стражей порядка, он же и их главный осведомитель. Сейчас всё проще: у пермских дворников вполне конкретные обязанности.



Александр БОРОДИН, начальник отдела управления жилищным фондом департамента ЖКХ администрации Перми:



В осенне-зимний период - уборка снега с пешеходных тропинок, подсыпка этих тропинок противогололедным составом, а в летний период - это уборка листвы и иного мусора, образовавшегося на придомовой территории.



А вот требовать у дворника расчистки проезжей части у дома не стоит. За это он не отвечает. С этим вопросом - к управляющей организации. Туда же стоит сообщать и о некачественной работе дворника, если, например последний не убрал наледь у подъезда. Впрочем, возможно он просто не успел. Поскольку некоторых управленцев дворники часто убирают сразу несколько дворов.



Александр БОРОДИН, начальник отдела управления жилищным фондом департамента ЖКХ администрации Перми:



- Что касается ТСЖ и ЖСК, то дворники зачастую в каждом из этих кооперативов обслуживают конкретную территорию. В отличие от управляющих компаний, которые осуществляют управление МКД, то здесь в целях экономии средств собственников УК нанимает одного дворника на обслуживание 2-3 домов.



В среднем по городу на одного дворника приходится два многоквартирных дома. Всего же в этой должности по Перми трудится 3190 человек. Это если не считать уборщиков территорий на заводах, предприятиях и других организаций. Что же касается предложений, то по данным центра занятости город на сегодня нуждается в 31-ом дворнике, который за месяц может максимум заработать 14.112 рублей.



Миллионером, конечно, не стать, а вот в историю попасть можно. В Тюмени, Балашихе, Уфе, Санкт-Петербурге, Гомеле и других городах уже установлены памятники дворникам. Говорят, прообразам там стали реальные люди. Ну, и нельзя не вспомнить, что главный герой русского классика Тургенева - Герасим тоже состоял на службе дворником.