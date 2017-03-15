В Перми работает более 3000 дворников
15 Марта 2017 09:55
До начала ХХ века дворник был на особом счету и в его функционал входило куда больше обязанностей, чем просто уборка придомовой территории.
Он же и консьерж, он же и охранник, он же и помощник стражей порядка, он же и их главный осведомитель. Сейчас всё проще: у пермских дворников вполне конкретные обязанности.
Александр БОРОДИН, начальник отдела управления жилищным фондом департамента ЖКХ администрации Перми:
В осенне-зимний период - уборка снега с пешеходных тропинок, подсыпка этих тропинок противогололедным составом, а в летний период - это уборка листвы и иного мусора, образовавшегося на придомовой территории.
А вот требовать у дворника расчистки проезжей части у дома не стоит. За это он не отвечает. С этим вопросом - к управляющей организации. Туда же стоит сообщать и о некачественной работе дворника, если, например последний не убрал наледь у подъезда. Впрочем, возможно он просто не успел. Поскольку некоторых управленцев дворники часто убирают сразу несколько дворов.
Александр БОРОДИН, начальник отдела управления жилищным фондом департамента ЖКХ администрации Перми:
- Что касается ТСЖ и ЖСК, то дворники зачастую в каждом из этих кооперативов обслуживают конкретную территорию. В отличие от управляющих компаний, которые осуществляют управление МКД, то здесь в целях экономии средств собственников УК нанимает одного дворника на обслуживание 2-3 домов.
В среднем по городу на одного дворника приходится два многоквартирных дома. Всего же в этой должности по Перми трудится 3190 человек. Это если не считать уборщиков территорий на заводах, предприятиях и других организаций. Что же касается предложений, то по данным центра занятости город на сегодня нуждается в 31-ом дворнике, который за месяц может максимум заработать 14.112 рублей.
Миллионером, конечно, не стать, а вот в историю попасть можно. В Тюмени, Балашихе, Уфе, Санкт-Петербурге, Гомеле и других городах уже установлены памятники дворникам. Говорят, прообразам там стали реальные люди. Ну, и нельзя не вспомнить, что главный герой русского классика Тургенева - Герасим тоже состоял на службе дворником.
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