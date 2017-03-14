В Перми продолжают отключать от газа многоквартирные дома

Коммунальная беда местного масштаба в Заостровке началась ещё до Дня защитника Отечества, когда газовики пришли с плановой проверкой. В ряде квартир были выявлены нарушения эксплуатации. Кроме того, обнаружили негерметичность системы, во многие квартиры не попали. Стояки в обоих подъездах перекрыли.



"Обрезали трубу, - всё, что они тут сделали. Мы остались без газа. С двадцатого числа сидим", - рассказывает Елена ГЛАДЫШЕВА



У Елены сын, которому ещё нет и двух лет, а у соседки сверху четверо детей. В доме газовые колонки, т.е. воду приходилось греть на электроплитках. Уже после Международного женского дня, 9 марта, в 1-й подъезд газ дали, но не смогли попасть в ряд квартир 2 подъезда. Кто-то был на работе, а кто-то может и не открыл дверь по другим причинам...



Наталья МОРСКОВАТЫХ, начальник отдела внутридомового газового оборудования "Газпром газораспределение Пермь":



- Если собственник не пускает в своё жильё и не даёт возможность проверить, хотя бы состояние газоиспользующего оборудования, а в его квартире как раз и находиться эта утечка газа, то получается он мало того, что сам себя наказал, остался без газа и горячего водоснабжения, так он ещё наказал весь подъезд, таким образом.



Ситуацию газовики назвали типичной, когда возникает проблема с допуском. Правда, её обычно удаётся решить за 2-3 дня. Тут ещё длинные праздники, по словам жильцов, инертность управляющей компании с оповещением. Но обязанности содержать оборудование в исправности никто с собственников не снимал. Плановое же техобслуживание в многоквартирных домах по закону должно проводиться не реже одного раза в три года. Позже стало известно, что стояк, снабжающий газом квартиру Елены и её семью подключили к системе.