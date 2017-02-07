В 2017 году на ремонт пермских дворов потратят 500 млн рублей
07 Февраля 2017 10:22
Городские власти рассчитывают потратить в этом году полмиллиарда рублей на приведение в порядок пермских дворов.
Сегодня, 7 февраля, депутаты местной Думы собираются на своё внеплановое заседание. Повод — возможность привлечь деньги из федерального бюджета для решения насущных муниципальных задач. Средства, выделяемые Москвой, необходимо использовать уже в нынешнем дорожном сезоне, поэтому и требуется оперативные действия народных избранников по корректировке расходов городской казны. Рассказывает депутат Пермской Думы Дмитрий Фёдоров.
Дмитрий ФЁДОРОВ, депутат Пермской городской Думы:
- Данные денежные средства выделены в рамках выполнения указов Президента РФ, а также в рамках работы по национальным проектам «Доступная среда проживания» и «Безопасные и качественные дороги». Речь идёт о сумме порядка 400 миллионов рублей. Ещё 100 миллионов будет выделено из бюджета города Перми с 2018 года в рамках софинансирования данного проекта.
Как отметил депутат, речь идёт не о крупных дорожных объектах, а о приведении в порядок дворов и проездов между ними. Изыскивая 100 миллионов рублей на софинансирование сейчас, городская администрация предложила депутатам несколько поменять планы на дорожные траты в следующие годы.
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