Потоп в Ныробе: воду отключили в нескольких домах

Уже несколько дней жители многоквартирных домов в Ныробе остаются без воды. В результате коммунальной аварии произошел порыв на трубе, как следствие, затопило улицу. Местные жители публикуют видео в социальных сетях.



- Вот эта утечка. Машины здесь проехать не могут. Вон, женщина копается, видимо дом у неё затопило. Страшная просто утечка.



Более того, к подвозу питьевой воды, ответственные за это люди, похоже, отнеслись безответственно.



- Вода перемерзла даже здесь. Вот я включила, а вода не течет абсолютно. Вот видите, включай-выключай, а вода не течет.



Люди, чтобы обеспечить себя водой, вынуждены собирать и топить снег. Когда устранят причину аварии и её последствия - неизвестно.