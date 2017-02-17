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Потоп в Ныробе: воду отключили в нескольких домах

17 Февраля 2017 15:52
Коммунальщики организовали подвоз воды, но бочка замерзла. Люди вынуждены топить снег, чтобы обеспечить себя питьевой водой.
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Уже несколько дней жители многоквартирных домов в Ныробе остаются без воды. В результате коммунальной аварии произошел порыв на трубе, как следствие, затопило улицу. Местные жители публикуют видео в социальных сетях.

- Вот эта утечка. Машины здесь проехать не могут. Вон, женщина копается, видимо дом у неё затопило. Страшная просто утечка.

Более того, к подвозу питьевой воды, ответственные за это люди, похоже, отнеслись безответственно.

- Вода перемерзла даже здесь. Вот я включила, а вода не течет абсолютно. Вот видите, включай-выключай, а вода не течет.

Люди, чтобы обеспечить себя водой, вынуждены собирать и топить снег. Когда устранят причину аварии и её последствия - неизвестно.
Метки: Ныроб Потоп Вода
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