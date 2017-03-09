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Пермяки жалуются на некачественную уборку снега и наледи с крыш

09 Марта 2017 12:28
За хороший вид из окна люди готовы переплачивать. Вот только, что делать, если обзор перекрывают снег и наледь. А ведь это только эстетическая составляющая.
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Куда страшнее последствия, которые возникают периодически, из года в год, по вине или по небрежности ответственных лиц.

Вот что пишут люди в соцсетях:

"Сюрприз ожидает на крыше магазина по ул. Яблочкова, 19. Сегодня часть льда упала на проходящую мимо женщину, очевидцы сообщили владельцу магазина о случившемся, но владелец никак не отреагировал. Люди! Опасность близко!".

Остается надеяться, что в этом случае всё обошлось. По крайней мере, официальных обращений не зарегистрировано. А вот в минувшие выходные в Кирове произошла трагедия. Погибла пожилая женщина, которая шла с внуком. Мальчик остался жив.

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Вадим АНТИПОВ, прокурор Пермского края:


- Нами ежедневно принимаются системные меры по понуждению ответственных должностных лиц со стороны органов власти и со стороны управляющих компаний по принятию ими своевременных мер по очистке от снега нашего любимого города, так и всех населенных пунктов нашего края. Не везде, к сожалению, должностные лица ответственно подходят, и прокуроры принимают меры, в том числе административного воздействия на таких лиц. 


Вадим АНТИПОВ говорит, что число ситуаций, когда требуется прокурорское вмешательство, исчисляется сотнями. В субботу городские власти провели инспекцию левобережной части Перми. Установлено, что хуже всего ситуация обстоит в Свердловском районе. Повторная инспекция уже на следующей неделе. Впрочем, указывать на недочеты в работе коммунальщиков могут и сами жители. Своим опытом они делятся в соцсетях:


"Когда я звонила и ходила, я не думала о чьих-то сохраненных целыми руках и ногах. В первую очередь мне было страшно там ходить. Спокойствие и терпение приносят результаты. Как бы пафосно и заезженно не прозвучало - "всё в наших руках". В отделах работают такие же люди, и они слышат нас (население). Звоните и да будете услышаны".


Метки: ЖКХ Снег с крыши
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