Пар от прорыва трубы окутал улицу Тургенева в Перми

Вот она, картина маслом, а точнее - картина паром! После сильных морозов место коммунальной аварии приобрело сказочный вид. А вот местные жители - недовольны. Приходится отапливать улицу. Выходишь из дома, а там - парилка. Участок сети, который отвечает за теплоснабжение 18 домов, уже давно находится на ремонте.



Александр ДРЕБЕЗГИН, житель дома № 33 по улице Тургенева:



- Особенно было красиво в подъезде, где мы живем, там была сказка - баня. Все течет. Месяц никто не реагирует. Я готовил заявление в прокуратуру, хотел подавать, но все время говорят: мы приезжали, делаем, стараемся... Но, честно говоря, терпение кончилось. Видимо, они решили по этому пути пойти пока теплее не будет, ремонт не производить. Но я не одобряю! А если бы теплее не было еще месяц.



Может показаться, что рабочие, действительно, испарились. Из-за густого пара не разглядеть, как трудится бригада. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Отопление объектов проходило по, так называемой, затухающей схеме, так что никто из жителей не замерз. Как обещают в "Пермской сетевой компании", все работы на участке завершат сегодня.



Михаил ТОПИЛЬСКИЙ, представитель ООО "Пермская сетевая компания":



- Заканчиваем сварочные работы, заполняем систему, и управляющая компания начинает уже на жилом фонде отслеживать, как поступает тепло на теплоноситель. Обращу внимание, что текущий отопительный сезон, он у нас проходит в условиях настоящей русской зимы, с большими перепадами температур, до -30 было в эти выходные. И конечно, с таким понижением нагрузка на теплосети возрастает.



Статистика за январь уже подведена. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года аварийность на теплосетях в Пермском крае снизилась на 8%. А вот причины коммунальных аварий - все те же. Крепкий уральский мороз, к которому мы опять оказались не готовы.