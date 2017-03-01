Новые правила начисления ОДН

Однако, Минстрой России на днях дал пояснение, что в тех домах, где установлены общедомовые приборы учета расчет можно производить и по фактическом потреблению, плата за которое в любом случае не должна превышать плату по нормативу.



Николай ВРАКИН, исполнительный директор ООО "Управляющая организация "НОВОДОМ":



- В этом случае возможно соотношение между владельцами индивидуальных приборов учета и тех, кто платили по нормативу, и когда стоит общедомовой прибор учета, который показывает, что потребление действительно было более, чем то, что израсходовано по счетчикам и по нормативу, то в этом случае повышающий коэффициент не будет покрывать ту задолженность дома перед ресурсоснабжающими организациями по ОДН. Возможно, так и произойдет.



В этом случае дополнительные расходы понесут управляющие организации, что, в принципе, может подстегнуть их увеличить энергоэффективности всего дома и снизить потребление ресурсов. Ещё одно изменение касается тех, кто не установил индивидуальные приборы учета - отныне собственники смогут сделать перерасчет на время своего отсутствия только в том случае, если нет технической возможности установки счетчика.



Николай ВРАКИН, исполнительный директор ООО "Управляющая организация "НОВОДОМ":



- Скажется ли это на том, что люди будут более качественно производить оплату этих услуг, либо нет - покажет время. Тут существует ряд плюсов и ряд минусов. Есть начисления по тем собственникам, которые не имеют индивидуальных приборов учета, то в этом случае ранее было так называемое "Актирование".



Ранее управленцы могли составить акт, где указать фактическое количество проживающих и все начисления производить исходя из этого. Сейчас к процедуре "актирования" добавилась возможность получать выписки из Росреестра и начисления производить на всех владельцев квартиры. Кроме того, с 1 января собственники нежилых помещений обязаны заключить только прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.