Лжегазовики орудуют в Пермском крае

В нашем городе ходят лжегазовщики, одеты в спецовки синего цвета. Ходят по домам, уверяют, что из газовой службы Перми, осматривают газовое оборудование, навязывают приобретение газового счётчика в два три раза дороже (один счётчик 5500 руб, два счётчика 8900(якобы по акции)), уверяют, что пломбировка пройдёт без проблем.





Нередко бывает, что в дверь звонят представители непонятных организаций.Такие сообщения приходят не только из Перми, но и из Чусового, Чайковского и других городов Прикамья. В комментариях к таким постам пишут, что доверчивые соседи в подавляющем большинстве пускают в дом таких псевдоспециалистов. Более того, за свои деньги позволяют им проводить работы на газовом оборудовании. Это может быть опасно, говорят газовики. В Пермском крае только две организации имеют разрешение на проведение подобных работ. Настоящих специалистов легко отличить по одежде.Наталья МОРСКОВАТЫХ, начальник отдела внутридомового газового оборудования "Газпром газораспределение Пермь":- Во-первых, он всегда в установленной форме, в корпоративных цветах. На спине и груди этой спецодежды есть логотип - это "Газпром газораспределение Пермь", либо наше дочернее общество - "Регион газ сервис". И обязательно должно быть удостоверение в установленной форме. В удостоверении есть фотография, должность, ФИО, название организации и даже паспортные данные.Поэтому, если вы не уверены, что к вам пришли действительно специалисты, - не пускайте их в дом. Уточните по единому бесплатному телефону 8-800-3000-104 проводятся ли в вашем доме плановые работы. Если вашего дома в графике нет - обращайтесь в полицию, возможно, это мошенники. Ну, и не забудьте предупредить соседей, которые могут оказаться не такими бдительными.