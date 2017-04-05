Как признать многоквартирный дом аварийным
05 Апреля 2017 19:06
Аккуратно сложенные кирпичи - как безмолвное свидетельство того, что их кто-то точно хотел отсюда забрать и потом использовать.
Самовольный разбор аварийного дома в Лысьве привел на прошлой неделе к обрушению. Под завалами оказался человек. По заявлениям свидетелей, ограждающая лента здесь появилась лишь после трагедии. Дом расселили ещё в прошлом году, но до сих пор не снесли. И такая ситуация не только в отдельно взятом городе. "Это тенденция", - заявил на мартовском совете глав Максим Решетников.
Максим РЕШЕТНИКОВ, глава Пермского края:
- Муниципалитеты обязаны сносить здания в течение года после того, как оттуда выехали жильцы. Это требование. Это не просьба. Из 33-х территорий, участвующих в программе, у нас только в 17-ти выполнены полностью мероприятия по сносу. В 4-х - работа менее чем на половину, а в 3-х даже не начиналась. Мы понимаем, что нерасселенные дома - это риски повторного заселения, это постоянно какие-то ЧС, постоянно какие-то пожары, в том числе иногда и с пострадавшими.
К разрешению вопроса об оперативном сносе аварийных домов подключилась и краевая прокуратура. При этом глава Прикамья настоятельно рекомендовал муниципалитетам не дожидаться мер прокурорского реагирования.
Максим РЕШЕТНИКОВ, глава Пермского края:
- У нас ряд территорий взяли на себя обязательство аж до конца 19-го года снести. Это восемь таких территорий. Я их называть не буду. Но не устраивают такие варианты. До конца года эту проблему надо решить. Может быть какие-то сложные случаи, может что-то под судами останется, но всё остальное должно быть точно снесено.
По оценкам специалистов, в нашем городе практически каждый седьмой многоквартирный дом уже отслужил свой срок. И если вы понимаете, что вашему дому не поможет даже капитальный ремонт, то следует подготовить документы для признания его аварийным.
Порядок признания многоквартирного дома аварийным:
1. Собственники подают соответствующую заявку в межведомственную комиссию, которая создаётся при органе местного самоуправления.
2. Комиссия признает дом пригодным, либо непригодным для проживания.
3. Собственники собирают необходимый пакет документов, их перечень определен 47-м Постановлением Правительства России и после этого получают техническое заключение в специализированной организации.
После того как дом признают аварийным, собственники включаются в программу по расселению. Кроме того, они освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт.
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