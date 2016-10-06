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35% жителей Прикамья не платят взносы на капремонт

25 Января 15:15
Жители Прикамья стали исправнее платить за капремонт. Если в 2015 году собственники помещений внесли в региональный фонд лишь 20% от требуемой суммы, то в 2016-м уже - 65%.
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Общая сумма взносов составила 1 млрд 200 млн рублей. Как отмечают эксперты, на положительную динамику повлиял целый ряд причин.

Николай КОСЯКОВ, директор управляющей компании:

- Собственникам более подробно и ясно объяснили, что такое капитальный ремонт, как эта процедура выглядит, составлен более понятный план проведения этого капитального ремонта. То есть собственники сейчас могут ознакомиться с этим планом и понять, включен ли их дом в капремонт, в какой год включен. Также в квитанциях появилась строка, собранных денежных средств с этого дома. То есть жители видят, что у меня соседи платят, соответственно, надо тоже платить.

Попасть в список неплательщиков граждане боятся из-за санкций, считает Николай КОСЯКОВ: "за просрочку платежа начисляется пени, в среднем - около 1 рубля в сутки". Тем не менее, есть хозяева недвижимости, которые по-прежнему уклоняются от уплаты взносов на капремонт. Но профилактическая работа уже даёт свои плоды, отмечают в региональном фонде капремонта. В 2016 году должникам направлено более 10 тыс. уведомлений с предупреждением о негативных последствиях. В результате треть собственников полностью либо частично оплатила долг.
Метки: Капремонт
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