Весеннее обострение на пермском рынке цветов
08 Марта 2017 09:50
По статистике, 52% российских мужчин в эти дни отправятся или уже посетили цветочные магазины. Но вопрос не в том, почему остальные 48% такие скряги. Тем более, что судя по очередям в цветочных магазинах, в Перми федеральную статистику стоило бы скорректировать в пользу галантных кавалеров! Традиционные розы - вовсе не панацея, говорят продавцы. Цветочная мода не стоит на месте. А на вкус и запах - кто на что горазд.
В преддверии праздника предложение чутко реагирует на спрос. Цветы предлагают с машин, припаркованных вдоль дорог. То тут, то там цветочные магазины теснят индивидуальные предприниматели. Традиционно "цветочные развалы" в марте образуются на Комсомольском проспекте. Причем, как говорят "частники" - любви в Перми все возрасты покорны.
"Цветочное импортозамещение, - подчеркивает продавец цветов Наталья, - работает". Все ее тюльпаны - наши, выращены в Пермском районе. Но некоторым при выборе букета важно не просто внимание... В преддверии праздника они устраивают настоящую охоту за редкими экземплярами. Все, чтобы удивить и поразить вторую половину!
Наряду с первым сентября восьмое марта - традиционно время, когда цветочные магазины делают значительную выручку. Однако, сами предприниматели неохотно говорят про деньги - только в одном магазине нам признались, что цены выросли примерно на 30%. остальные предпочитают думать о цветах, как о поводе подарить красоту и праздник второй половине.
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