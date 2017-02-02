"Лукойл" инвестирует в социальные программы Прикамья 1,6 млрд рублей
02 Февраля 2017 17:19
Символическая подпись на документе - эта гарантия социальной стабильности. В краевой столице яркий пример такой работы - Индустриальный район.
Традиционный росчерк пера и дружеское рукопожатие. За годы работы соглашения о сотрудничестве между обществом "Лукойл" и Пермским краем и его логическим продолжением - соглашением с территориями присутствия компании, стороны доказали, что в регионе, то, что называется социальным партнерством, реализуется образцово.
В Перми за счет средств компании "Лукойл" с нуля был построен детский сад, на базе 102 школы создается уникальное учебное заведение нефтехимического направления "Петроллиум+". В 2016 году серьезные суммы были вложены в ремонт дворца культуры имени Солдатова. По словам главы Перми, дружба и сотрудничество города с нефтяниками с каждым годом становится теснее.
Традиционное подписание соглашения о сотрудничестве с главами городов и районов Пермского края это событие для региона стратегическое. Один миллиард шестьсотсорок миллионов сумма которую нефтяники планируют вложить в Прикамье в 2017 году, примерно по 50% на производство и социалку. А это новые объекты в сфере культуры, спорта, образования и здравоохранения по всему Пермскому краю.
Роман КОКШАРОВ первый заместитель председателя правительства Пермского края:
- Пример того как бизнес вкладывает в социальные объекты свои инвестиции. Очень отрадно и сегодня мы услышали что при всей экономике и падении цены на нефть "Лукойл" сохраняет ежегодно сумму инвестиций, которые ежегодно вкладывается в муниципалитеты.
Это подписание соглашения о сотрудничестве уже 16-е. Его особенность в том, что в этом году первые денежные транши в 25 городов и районов уже отправлены.
Олег ТРЕТЬЯКОВ генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ":
- В рамках того соглашения, которое мы подписали, положительно, что в конце ноября было подписано соглашение и это дало нам право уже в январе после праздников сделать уже первые перечисления денежных средств на территории, чтобы они могли приступить к работам, это повлечет ускорение процесса реализации проектов.
По итогам встречи, нефтяники выразили надежду, что все задуманные начинания достигнут желания конечного потребителя - жителей Пермского края и главы используя свой ресурс и полномочия сделают для этого все возможное. Со своей стороны лукойловцы пообещали свою часть соглашения выполнить в 100%-м объеме, по традиции - до дня нефтяника.
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