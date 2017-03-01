В Перми наградили очередных победителей конкурса "Хорошего будет больше!"
01 Марта 2017 10:00
В конкурсе "Хорошего будет больше!" семья Ситниковых участвует почти с самого начала.
Татьяна СИТНИКОВА - победитель конкурса "Хорошего будет больше!". Девушка не только поверила в удачу, но и воспользовалась помощью семьи. Теперь за главный приз - квартиру - будет бороться вместе с мамой.
Каждую неделю мы разыгрываем приставку для интерактивного ТВ с функцией Wi-Fi и сертификат на бесплатное подключение и пользование услугами"Дом.ru" в течение трех месяцев. Победителей определяем каждое воскресенье в эфире канала "ВЕТТА-24" в 11 утра, 6 и 9 вечера и ровно в полночь. Награждение каждый понедельник. В этот раз поздравить пермяков приехал Денис Пальчиков.
Денис ПАЛЬЧИКОВ ведущий телеканала "ВЕТТА-24":
- Было очень здорово пообщаться с постоянными телезрителями канала "ВЕТТА-24", видеть их счастливые глаза, яркие улыбки. И это прекрасно, когда они не только смотрят наш телеканал, но и принимают участие во всех конкурсе. И продолжают это делать с ещё большим энтузиазмом.
Квартиру в Перми мы разыграем уже 12 марта. Ну а пока напомним, победителем может стать любой желающий, главное следить за эфиром и отвечать на вопросы. Конкурсные конверты опускайте в специальные "ВЕТТА-боксы". Они установлены в пяти крупных торговых центрах города. Заполнить специальную форму можно и на нашем сайте.
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