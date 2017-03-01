Уверенная победа: "ВЕТТА-24" выбрали единогласно!

Роскомнадзор опубликовал протокол заседания конкурсной комиссии по выбору обязательного общедоступного телеканала в Пермском крае. По его итогам за ВЕТТУ-24 отдали свои голоса абсолютно все члены жюри. Всего за право вещания на "21-й кнопке" боролись 3 пермских телекомпании. По правилам конкурса, голосование проходило за каждую телекомпанию в отдельности, таким образом, каждый претендент максимально мог набрать 9 голосов. Телеканал "Рифей-Пермь" получил 3 голоса. "Урал-Информ ТВ" также 3 голоса.

За телеканал "ВЕТТА-24" отдали свои голоса как члены жюри, так и делегаты от Пермского края: Владимир Рыбакин - первый заместитель Председателя Правительства Пермского края и Виктор Плюснин - председатель комитета по развитию инфраструктуры в Законодательном Собрании Пермского края.Членами Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию установлено, что присвоение статуса обязательного общедоступного телеканала субъекта Российской Федерации будет осуществлено на территории всех субъектов России с 14 марта 2017 года.