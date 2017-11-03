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Здоровые дети
По пятницам в "Утреннем вестнике"
Главное счастье для родителей — чтобы ребенок был здоров. Обойти подводные камни в процессе воспитания и развития детей помогает рубрика «Здоровые дети» на телеканале ВЕТТА.
3 Ноября 2017
Отит
Воспалительные заболевания уха – отиты, наиболее частая патология у детей. В раннем возрасте отит переносят около 80% малышей, а к 7-8 годам эта цифра приближается к 100%
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