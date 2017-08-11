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Здоровые дети
По пятницам в "Утреннем вестнике"

Главное счастье для родителей — чтобы ребенок был здоров. Обойти подводные камни в процессе воспитания и развития детей помогает рубрика «Здоровые дети» на телеканале ВЕТТА.

11 Августа 2017
Идем в детский сад
В жизни каждого родителя наступает такой момент, когда пора выходить на работу. И тогда семейным советом предстоит решить важный вопрос: отдать ребенка в детский сад или оставить его дома с бабушкой.
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