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Вечерний вестник
19.00 и 21.00 по будням
Вечерняя информационно-аналитическая программа. Оперативность, творческий подход и необычный взгляд на события жизни города — основные принципы построения «Вечернего вестника».
Юлия Колмогорова
Денис Пальчиков
Максим Суханов
22 Августа 2017
Вечерний вестник от 22 августа
- Время бесплатной парковки увеличено в Перми
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- Выбор есть... Более 200 выпускников прикамских вузов выбрали службу по контракту
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