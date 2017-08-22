Вечерний вестник от 22 августа

- Время бесплатной парковки увеличено в Перми

- Следователи заинтересовались натуральным обменом зарплаты в Лысьве

- Выбор есть... Более 200 выпускников прикамских вузов выбрали службу по контракту

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