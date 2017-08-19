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Тайны здоровья
21.25 по пятницам
«Тайны здоровья» — передача, направленная на профилактику здоровья, на повышение уровня информированности населения о предоставляемых в Перми медицинских услугах.
Андрей Ронзин
главный врач городской клинической больницы № 4.
19 Августа 2017
Гипотиреоз
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