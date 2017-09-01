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Специальные репортажи - это цикл документальных работ, подготовленных корреспондентами телекомпании ВЕТТА на самую разнообразную тематику. Экономика, криминал, образование, здравоохранение - самые важные аспекты жизни Пермского края и не только.
1 Сентября 2017
Уверенное ожидание лучшего
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