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Специальные репортажи - это цикл документальных работ, подготовленных корреспондентами телекомпании ВЕТТА на самую разнообразную тематику. Экономика, криминал, образование, здравоохранение - самые важные аспекты жизни Пермского края и не только.
3 Ноября 2017
Кадетская спартакиада
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