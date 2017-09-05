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Новости экономики и политики

5 Сентября 2017
Новости экономики и политики. Выпуск от 5.09.2017
- 8 сентября в Пермь приедет президент России Владимир Путин
- Прикамью выделят 60 млн рублей на создание детского технопарка
- Пермский цирк ждет реконструкция
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