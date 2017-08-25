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Новости экономики и политики

25 Августа 2017
Новости экономики и политики. Выпуск от 25.08.2017
- За платными парковками в Перми теперь следит пеший патруль
- В Пермском крае выросло число индивидуальных предпринимателей
- На что готовы пойти пермяки ради денег
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