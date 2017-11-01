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Новости экономики и политики
1 Ноября 2017
Новости экономики и политики. Выпуск от 01.11.2017
- Завершение сельскохозяйственного сезона 2017
- В Прикамье более чем в два раза сократилось количество отказов в осуществлении государственного кадастрового учета
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