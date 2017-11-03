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Книжная полка
Еженедельно по пятницам в "Утреннем вестнике"
Кажется, что Россия из самой читающей страны превратилась в самую пишущую. Книг издается очень много. Что стоит почитать, а что обойти вниманием - расскажет рубрика «Книжная полка».
Елена Лебедева
3 Ноября 2017
Збигнев Войцеховский "Фаина Раневская и ее мужчины"
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