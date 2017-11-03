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Какие мы
3 Ноября 2017
Лучший подарок для пермяка
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3 Ноября 2017
Лучший подарок для пермяка
27 Октября 2017
Кому завидуют пермяки
20 Октября 2017
Что изобрели пермяки
13 Октября 2017
Как инвестируют пермяки?
6 Октября 2017
Пермяки умеют отстоять свои права?
2 Октября 2017
Мода на классическое образование
22 Сентября 2017
Труд - как история поколений
15 Сентября 2017
Правда ли, что пермяки - неприхотливые люди?
8 Сентября 2017
Пермяки - хозяйственные люди?
1 Сентября 2017
Что было бы, если в Прикамье не было нефти?
25 Августа 2017
Пермяки - любвеобильные люди?
18 Августа 2017
Пермяки способны на подвиг?
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