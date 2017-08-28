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Градообразующие люди

Главное для Пермского края - это люди, градообразующие люди. Смотрите каждый день на телеканале "ВЕТТА".

28 Августа 2017
Вера Пупырева, директор Академии семейного образования Веры Пупыревой
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