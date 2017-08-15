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Градообразующие люди
Главное для Пермского края - это люди, градообразующие люди. Смотрите каждый день на телеканале "ВЕТТА".
15 Августа 2017
Константин Каменев, генеральный директор Центр Развития Социальных Проектов Пермского края «Содействие»
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Екатерина Погребицкая, директор школы №19
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Екатерина Лялина, директор школы № 101
2 Августа 2017
Александр Полимонов, директор компании "Аквариумпермь.рф"
1 Августа 2017
Сергей Спешилов, собственник Пермского представительства Европейской сети женских клубов "ТОНУС-КЛУБ"
31 Июля 2017
Анна Щербакова, директор Первой частной школы классической хореографии Fouette
27 Июля 2017
Александр Дическул, директор Пермского авиационного техникума им. А.Д. Щвецова
26 Июля 2017
Евгений Сармометов, главный врач ГКУЗ "ПКЦ СПИД и ИЗ"
25 Июля 2017
Ольга Шибанова, генеральный директор ООО "Фаворит-СВА"
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