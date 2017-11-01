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Градообразующие люди
Главное для Пермского края - это люди, градообразующие люди. Смотрите каждый день на телеканале "ВЕТТА".
1 Ноября 2017
Алексей Шакиров, директор центра защиты от угона "Авто-Дока"
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Максим Расторгуев, победитель краевого конкурса "Учитель года-2017"
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13 Октября 2017
Юлия Яншина, директор Центра восстановительной медицины
12 Октября 2017
Юлия Кетова, директор мебельной компании "ЮНИТЕКС"
11 Октября 2017
Кристина Азманова, учитель начальных классов МАОУ "СОШ №2"
7 Октября 2017
Александр Плаксин, руководитель Управления ФАС России по Пермскому краю
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