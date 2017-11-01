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Градообразующие люди

Главное для Пермского края - это люди, градообразующие люди. Смотрите каждый день на телеканале "ВЕТТА".

1 Ноября 2017
Алексей Шакиров, директор центра защиты от угона "Авто-Дока"
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