"Чуть-чуть политики делает человека гражданином" - это девиз программы.
Политика также неотделима от жизни, как перец от борща. Кто сегодня добавляет в нее этой острой приправы? Вместе с экспертами ведущий программы Дмитрий Кутявин разбирает актуальные политические события и создает тенденции.
Дмитрий Кутявин
30 Августа 2017
Ассамблея Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что это будет самая представительная ассамблея из всех, которые проходили в последние годы.