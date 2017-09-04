В Пермском международном марафоне приняли участие около 6 тысяч человек‍

Выбежать разом на дистанцию у всех не получилось. На протяжении двух минут с огромной стартовой площадки постепенно выбегали марафонцы. Событие привлекло очень много болельщиков. Люди поддерживали марафонцев на протяжении всего маршрута, который пролегал через улицы Ленина, Сибирскую и Комсомольский проспект.

Отметим, что большинство лидирующих позиций заняли представители Пермского края. К тому времени, когда финишировали последние марафонцы, на стартовую зону вышли участники трех километрового забега. Колонну возглавили глава города Дмитрий Самойлов и временно исполняющий обязанности губернатора края Максим Решетников. Короткий забег стал завершающей частью Пермского марафона.

После забегов на сцене провели награждения особо отличившихся спортсменов. В номинации "Лучший Пермяк" и "Лучшая Пермячка" на дистанции 42 километра наградили Артема Цистерова и Анастасию Кушниренко. Подарком для девушки стал телевизор от телекомпании "ВЕТТА".

Глава города заявил, что Пермский международный марафон станет ежегодной традицией. И раз уж в следующем году этому мероприятию быть, то в планах и увеличение цифры количества марафонцев, и стран участников. Всего же в забеге приняли участие около шести тысяч человек.