В Пермском крае стартовал Чемпионат мира по летнему биатлону

Известные спортсмены, тренеры, политики, медийные личности. Юг Прикамья стал местом притяжения для многих. Зрители начали подтягиваться на стадион "Энергия" задолго до начала мероприятия, чтобы воочию увидеть своих кумиров. Ведущий мероприятия, известный спортивный комментатор, голос биатлона, Дмитрий Губерниев купался в лучах славы.



"Я в первый раз в Чайковском. И мне кажется, что город просто фантастический. Во-первых, я на въезде искупался в водохранилище, получил такой заряд хороший. Во-вторых, с людьми пообщался. Мне все очень нравится. Я отношусь очень серьезно к этому турниру, потому что здесь будет Шипулин, здесь будет Волков, Слепцова - наши звезды", - сказал Губерниев в интервью ТК "ВЕТТА".



Антона Шипулина, Алексея Волкова и Светлану Слепцову зрители на стадионе встретили овациями. В этом году бороться за медали мирового первенства будут спортсмены из 19 стран. По разным причинам к нам не приехали лидеры мирового биатлона: Фуркад, Свендсен, братья Бё, Домрачева. Зато увидим Шипулина, не менее выдающегося спортсмена.



На церемонии открытия задумка была показать всю история земли пермской, ее жителей. А артисты Пермского театра оперы и балета в очередной раз показали всему миру свое мастерство. Во время представления зрители увидели огонь, замолчала музыка, а артисты продолжали танцевать. Все настолько привыкли к спецэффектам, что подумали сначала, что это часть шоу. Выяснилось, что замкнуло проводку, пожарные вовремя подоспели. А танцоры заслужили овации.



После выступлений артистов наступила пора торжественной части. Официально Чемпионат мира по летнему биатлону открыл временно исполняющий обязанности губернатора края Максим Решетников.



Гонки начнутся сегодня - 25 августа. Смешанной эстафетой. Одной из самых любимых дисциплин среди болельщиков. Всего же до воскресенья будет разыграно 10 комплектов наград — пять у взрослых биатлонистов и пять у юниоров.

