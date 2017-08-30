В Перми разыграли Кубок губернатора по настольному теннису
30.08.2017 13:13
Как отметили организаторы, эти соревнования поистине уникальное и крайне полезное мероприятие. Каждый участник смог получить бесценный опыт. Ведь на одной площадке одновременно собрались 50 сильнейших спортсменов из 14 муниципалитетов Пермского края.
Чемпионат проводился по инициативе временно исполняющего губернатора Пермского края Максима Решетникова. Глава региона лично провёл церемонию открытия спортивной встречи, и даже сам сделал первую подачу.
"Скажу честно, я сам увлекаюсь настольным теннисом. Такой динамичный вид спорта. С одной стороны, очень быстро прогрессируешь и осваиваешь что-то новое. С другой стороны, очень хорошая такая физическая нагрузка. Поэтому, мне кажется, что у этого спорта большое будущее и большое будущее в Пермском крае", - подчеркнул Максим Решетников.
В составе сборных, которые съехались на Кубок губернатора, от 3 до 5 человек, - как любителей, так и профессионалов. По словам президента региональной Федерации настольного тенниса, проведение подобных соревнований даёт существенный импульс для развития спорта в муниципалитетах.
"Соревнований у Федерации много по настольному теннису. Кто-то первый раз на эти соревнования приехал, кто-то уже знает... И, соответственно, возможно, муниципальные районы будут поддерживать выездные поездки в тот же город Пермь, где часто мы проводим соревнования. Также - сюда, в Пермский район. На другие мероприятия. Также среди детей, среди любителей, среди взрослых, то есть много у нас различных мероприятий", - сказал президент Федерации настольного тенниса Пермского края Александр Грачев.
По итогам текущей встречи, первое место в одиночных мужском и женском разрядах завоевали спортсмены из Пермского района. Они же одержали абсолютную победу в командном зачёте. А у тех, кому в этот раз фортуна не улыбнулась, совсем скоро будет возможность взять реванш. В ноябре пройдёт открытый всероссийский турнир "Наследие", посвящённый 65-летию краевой федерации по настольному теннису.
Другие новости
29 Августа 2017
29 Августа 2017
24 Августа 2017
22 Августа 2017
21 Августа 2017
18 Августа 2017
17 Августа 2017
16 Августа 2017
14 Августа 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦