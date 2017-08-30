В Перми разыграли Кубок губернатора по настольному теннису

Чемпионат проводился по инициативе временно исполняющего губернатора Пермского края Максима Решетникова. Глава региона лично провёл церемонию открытия спортивной встречи, и даже сам сделал первую подачу.



"Скажу честно, я сам увлекаюсь настольным теннисом. Такой динамичный вид спорта. С одной стороны, очень быстро прогрессируешь и осваиваешь что-то новое. С другой стороны, очень хорошая такая физическая нагрузка. Поэтому, мне кажется, что у этого спорта большое будущее и большое будущее в Пермском крае", - подчеркнул Максим Решетников.



В составе сборных, которые съехались на Кубок губернатора, от 3 до 5 человек, - как любителей, так и профессионалов. По словам президента региональной Федерации настольного тенниса, проведение подобных соревнований даёт существенный импульс для развития спорта в муниципалитетах.



"Соревнований у Федерации много по настольному теннису. Кто-то первый раз на эти соревнования приехал, кто-то уже знает... И, соответственно, возможно, муниципальные районы будут поддерживать выездные поездки в тот же город Пермь, где часто мы проводим соревнования. Также - сюда, в Пермский район. На другие мероприятия. Также среди детей, среди любителей, среди взрослых, то есть много у нас различных мероприятий", - сказал президент Федерации настольного тенниса Пермского края Александр Грачев.



По итогам текущей встречи, первое место в одиночных мужском и женском разрядах завоевали спортсмены из Пермского района. Они же одержали абсолютную победу в командном зачёте. А у тех, кому в этот раз фортуна не улыбнулась, совсем скоро будет возможность взять реванш. В ноябре пройдёт открытый всероссийский турнир "Наследие", посвящённый 65-летию краевой федерации по настольному теннису.