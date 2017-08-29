В Перми прошли гонки на лодках класса «Дракон»
29.08.2017 15:39
Мотовилихинский пруд в Перми стал местом притяжения спортивных баталий на лодках класса "Дракон". 19 команд, участники - работники предприятий группы "ЛУКОЙЛ" в Пермском крае. Готовились к этим соревнованиям несколько месяцев как экипажи, так и болельщики.
У самих спортсменов перед стартом никакой эйфории. Только собранность. Большое количество участников означало то, что борьба будет жесткой и сразу навылет. Дистанцию в 200 метров нужно было преодолеть быстрее остальных. Первые две лодки на финише проходят дальше по таблице, остальные – выбывают. Чтобы быть лучшими, приходится не только бороться с соперниками. Команде требуется идеальная физическая подготовка, слаженность и ритмичность в движениях веслами.
Среди нововведений этого года - ужесточение контроля над соблюдением правил чемпионата. Впервые в судейскую комиссию приглашены профессионалы. Два тренера по гребле Чайковской школы.
В финалах и суперфиналах развернулись нешуточные баталии. На глазах руководства и своих болельщиков проигрывать никто не собирался. К примеру, самый женский коллектив "ЛУКОЙЛ-УРЦ" не сдавались до самого конца. Как итог - почетное третье место. И приз от нашей телекомпании, чтобы в следующем году стать первыми.
Самым быстрым стал коллектив из "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Победив в супер финалах как в мужском заезде, так и в смешанном. И все же все команды, включая даже тех, кто вылетел на первом этапе, получили грамоты и медали участников соревнований. Но, конечно, главной наградой стали эмоции и полученный опыт настоящей спортивной гребли.
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