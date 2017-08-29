В Перми прошли гонки на лодках класса «Дракон»

У самих спортсменов перед стартом никакой эйфории. Только собранность. Большое количество участников означало то, что борьба будет жесткой и сразу навылет. Дистанцию в 200 метров нужно было преодолеть быстрее остальных. Первые две лодки на финише проходят дальше по таблице, остальные – выбывают. Чтобы быть лучшими, приходится не только бороться с соперниками. Команде требуется идеальная физическая подготовка, слаженность и ритмичность в движениях веслами.



Среди нововведений этого года - ужесточение контроля над соблюдением правил чемпионата. Впервые в судейскую комиссию приглашены профессионалы. Два тренера по гребле Чайковской школы.



В финалах и суперфиналах развернулись нешуточные баталии. На глазах руководства и своих болельщиков проигрывать никто не собирался. К примеру, самый женский коллектив "ЛУКОЙЛ-УРЦ" не сдавались до самого конца. Как итог - почетное третье место. И приз от нашей телекомпании, чтобы в следующем году стать первыми.



Самым быстрым стал коллектив из "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Победив в супер финалах как в мужском заезде, так и в смешанном. И все же все команды, включая даже тех, кто вылетел на первом этапе, получили грамоты и медали участников соревнований. Но, конечно, главной наградой стали эмоции и полученный опыт настоящей спортивной гребли.