Антон Шипулин приедет на Чемпионат мира по биатлону в Прикамье
06.06.2017 11:45
«Закрывающий» международный турнир пройдет в конце лета в Чайковском.
2 июня в Чайковском прошло выездное заседание оргкомитета летнего чемпионата мира по биатлону, чтобы проверить стадию готовности трасс, стадиона и инфраструктуры. К чемпионату на трассе меняют участок штрафного круга и подход к нему. В городе ремонтируют дороги.
На чемпионат мира, который состоится 25-27 августа, как ожидается, приедут туристы со всей России и мира. На данный момент уже подтверждено участие спортсменов из Пермского края, членов команды основной сборной России по биатлону, в том числе и Антона Шипулина. Также на этом чемпионате мира впервые выступит сборная Монголии.
В программе Чемпионат мира по летнему биатлону 2017 в Чайковском будут представлены смешанная эстафета, спринт и гонка преследования в категориях мужчины, женщины и юниоры и юниорки.
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