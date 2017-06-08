Прикамские спортсмены отправились на предолимпийские сборы

После первого предсезонного сбора в Сочи, представители от Пермского края отправились на склоны Эльбруса. В состав команды сборной России по могулу вошли представители Чусовской школы, в том числе и бронзовый призер зимней Олимпиады 2014 года, прошедшей в Сочи, Александр Смышляев. Также в кандидаты на участие в олимпиаде от сборной России входят чусовляне Регина Рахимова и Андрей Махнев.



Фото: Александра Смышляева в социальной сети «ВКонтакте».