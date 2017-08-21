«Амкар» в Перми проиграл «Зениту» 0:1

Единственный гол форварда «Зенита» Александра Кокорина, забитый на 61 минуте, принес победу гостям из Санкт-Петербурга над пермским «Амкаром». Питерская команда приехала в Пермь со своим основным составом, несмотря на предстоящую игру в еврокубке с «Утрехтом» из Нидерландов.

В игре у «Амкара» было много возможностей открыть счет. Самая яркая из них, произошедшая в конце первого тайма, закончилась спорным моментом с неозначенным пенальти в ворота «Зенита», за предполагаемую игру рукой в собственной штрафной защитником гостей.

Открыт счет был уже во втором тайме, где на 61 минуте отличился нападающий гостей Александр Кокорин, который на противоходе поймал вратаря «Амкара» Артура Нигматуллина. Питерский клуб закончил игру грамотно - контролируя мяч.