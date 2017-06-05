Жители Прикамья из-за крымских номеров не смогли попасть в Грузию
05.06.2017 15:38
Информация о первом регистрационном знаке новенького "Соляриса" Джабо Эрзаева из Добрянки осталась в паспорте транспортного средства. В документе значится цифра 82.
Но обстоятельства вынудили автомобилиста этой весной отказаться от номера, выданного в Пермском крае, по пути на родину в Азербайджан.
"Я с дядей решил поехать домой отдохнуть. Подъезжаем к российской таможне, нам говорят - по-моему, вас Грузия не пропустит. Нам конкретно ничего не сказали. Мы подъезжаем к грузинской таможне, нам говорят - вернитесь обратно. Мы вас не пропускаем...", - рассказывает водитель Джабо Эрзаев.
Пришлось автопутешественникам во Владикавказе срочно машину перерегистрировать. Сейчас у Джабо номер 15-го, североосетинского региона. Машину, поставленную на учёт в Алании, грузины без проблем пропустили. В Управлении ГИБДД по Пермскому краю нам сообщили, что с марта так называемые "крымские" номера у нас не ставятся, а было их выдано по Прикамью около 11 тысяч.
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