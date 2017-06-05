Завтра в Перми дважды завоют сирены

В среду, 7 июня с 10:00 утра в Мотовилихинском районе Перми на короткий промежуток времени включат системы оповещения населения, сообщает сайт Администрации города Пермь. В период с 10:00 до 10:30 включат системы ПАО «Мотовилихинские заводы», а в период с 10:00 до 12:00 проверят свои системы на складе хлора очистных сооружений Большекамского водозабора.



Не пугайтесь звуков сирен, так как это профилактическое плановое мероприятие.