Завтра в Перми дважды завоют сирены
05.06.2017 19:20
7 июня в Мотовилихинском районе Перми пройдет включение систем оповещения.
В среду, 7 июня с 10:00 утра в Мотовилихинском районе Перми на короткий промежуток времени включат системы оповещения населения, сообщает сайт Администрации города Пермь. В период с 10:00 до 10:30 включат системы ПАО «Мотовилихинские заводы», а в период с 10:00 до 12:00 проверят свои системы на складе хлора очистных сооружений Большекамского водозабора.
Не пугайтесь звуков сирен, так как это профилактическое плановое мероприятие.
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