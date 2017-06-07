Заветный значок: сколько баллов за ГТО дают ведущие вузы Перми и России
07.06.2017 09:07
Подтянуться на низкой перекладине из виса лежа необходимо 19 раз. Это для девушек. У юношей - другие нормативы. Целый год пермские школьники готовились не только к экзаменам, но и к труду и обороне.
ГТО - это настоящее испытание, где требуется сила воли, целеустремленность и немного везения. Если начал сдавать зачеты, то останавливаться на полпути нельзя. Отставать от одноклассников тоже не стоит. Лучше всего выполнять нормативы ГТО всем классом. В Пермском крае такие счастливчики есть. Об этом говорят цифры.
"За 1 квартал 230 выпускников вошли на золотой знак отличия. В июне будет выпущен еще один внеплановый приказ для того, чтобы выпускники смогли использовать свое право на поступление", - говорит методист регионального оператора ГТО в Пермском крае Ксения КАТАЕВА.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне", в первую очередь, призван улучшить физическое здоровье подрастающего поколения. А дополнительные баллы при поступлении в вуз - это скорее как мотивация для современных школьников заниматься не только умственным трудом, но и физическим.
"Что касается ГТО, то за золотой значок мы даем 1 балл. Много или мало - вопрос спорный. Но имейте в виду, что количество баллов за индивидуальные достижения тоже ограничено. Нельзя и за олимпиаду, и за ГТО получу, такого не бывает. Это ограничено", - констатировал первый проректор ПНИПУ Николай ШЕВЕЛЁВ
А вот электротехнический вуз в Санкт-Петербурге за золотой значок обещает 2 балла. Столько же баллов добавят в МГУ. По сравнению со столичными, пермские вузы пока невысоко оценивают достижения школьников в спорте. В фармакадемии, в медицинском и педагогическом университетах, а также в Высшей школе экономики и институте культуры за золотой значок ГТО абитуриентам полагается 1 дополнительный балл.
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