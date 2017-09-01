В центре Перми из-за марафона закроют движение и ограничат парковку

В эти выходные в Перми стартует Пермский международный марафон, а также пройдет Молодежный форум. Из-за этих событий будет ограничено движение транспорта в центре краевой столицы. 1 сентября с 23:00 и до 16:00 часов 3 сентября в центре Перми будет запрещена стоянка транспортных средств. Как сообщили ТК "ВЕТТА" в администрации Перми, ограничение необходимо в целях обеспечения безопасности участников марафона, а оставленные на закрытых участках улиц автомобили будут эвакуированы.

В воскресенье с 00:00 до 17:00 часов закроют движение всех видов транспортных средств по улице Ленина на участке от улицы Борчанинова до улицы Крисанова.

С 07:00 до 16:00 на время проведения забегов участников марафона будет закрыто движение всех видов транспортных средств на участках:

- ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. 25 Октября, - ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской, - ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской, - ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской, - Комсомольский проспект от ул. Петропавловской до места разворота напротив дома № 70 по Комсомольскому проспекту, - ул. Газеты Звезда от ул. Петропавловской до ул. Пермской, - ул. Сибирская от ул. Петропавловской до ул. Белинского, - ул. Пермская от ул. Газеты Звезда до ул. 25 Октября, - ул. Екатерининская от ул. Сибирская до ул. 25 Октября, - ул. Луначарского от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта, - ул. Пушкина от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября, - ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта, - ул. Революции от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября, - ул. Швецова от ул. Сибирской до ул. 25 Октября, - ул. Глеба Успенского от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта, - ул. 1-я Красноармейская от ул. Сибирской до ул. 25 Октября, - ул. П. Осипенко от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября.









