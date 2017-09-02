В трех районах Перми 4 сентября будет отключено водоснабжение

Отключения воды:
Свердловский район с 10:00 до 17:00:
- улица Луначарского, 131, 132, 133, 134, 135.
Мотовилихинский район с 9:00 до 19:00:
- улица Егоршинская;
- улица Сухоложская;
- улица Артинская;
- улица Нагорная 103, 105, 107, 109, 11, 113, 115;
- Сухоложский 1-ый проезд;
- Сухоложский 2-ой проезд;
- улица Еланская.
Индустриальный район с 9:00 до 18:00:
- улица Левченко, 23, 32;
- улица Самолетная 7аа;
- улица Капитана Гастелло 1, 2, 4а, 5, 10, 23.
Пониженное давление и перебои водоснабжения:
- микрорайон «Железнодорожный».
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