В трех районах Перми 4 сентября будет отключено водоснабжение

4 сентября, в связи с плановыми работами специалистами «Новогор-Прикамье», в трех районах Перми на день будет отключено водоснабжение.

Отключения воды:

Свердловский район с 10:00 до 17:00:

- улица Луначарского, 131, 132, 133, 134, 135.

Мотовилихинский район с 9:00 до 19:00:

- улица Егоршинская;

- улица Сухоложская;

- улица Артинская;

- улица Нагорная 103, 105, 107, 109, 11, 113, 115;

- Сухоложский 1-ый проезд;

- Сухоложский 2-ой проезд;

- улица Еланская.

Индустриальный район с 9:00 до 18:00:

- улица Левченко, 23, 32;

- улица Самолетная 7аа;

- улица Капитана Гастелло 1, 2, 4а, 5, 10, 23.

Пониженное давление и перебои водоснабжения:

- микрорайон «Железнодорожный».