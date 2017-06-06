В субботу перекроют движение в центре Перми

12 июня Пермь празднует День Города и День России. По традиции, начало празднования будет украшать карнавально-театрализованное шествие, для репетиции которого 10 июня будет перерыто движение любого транспорта по улице Ленина между улицами Борчанинова и Крисанова.



Карнавальное шествие в этом году разделено на шесть различных тем, среди которых: 95 лет Пермской государственной художественной галерее, 345 лет со дня рождения Петра I, 80 лет Пермскому театру кукол, а также Чемпионату мира по футболу.