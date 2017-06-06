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В субботу перекроют движение в центре Перми

06.06.2017 16:16
Репетиция парада ко Дню города внесет коррективы в движение на улице Ленина.
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В субботу перекроют движение в центре Перми
12 июня Пермь празднует День Города и День России. По традиции, начало празднования будет украшать карнавально-театрализованное шествие, для репетиции которого 10 июня будет перерыто движение любого транспорта по улице Ленина между улицами Борчанинова и Крисанова.

Карнавальное шествие в этом году разделено на шесть различных тем, среди которых: 95 лет Пермской государственной художественной галерее, 345 лет со дня рождения Петра I, 80 лет Пермскому театру кукол, а также Чемпионату мира по футболу.
Метки: День города День России перекрытие
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