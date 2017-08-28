В пятницу в Перми будет ограничена продажа алкогольной продукции
28.08.2017 14:11
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В День знаний в Перми будет запрещена продажа алкогольной продукции.
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В пятницу 1 сентября, в связи с Днем знаний, в Перми будет введен запрет на продажу любой алкогольной продукции.
Розничным торговым точкам, нарушившим условия запрета продажи алкогольной продукции, грозит административный штраф от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - от тридцати до сорока тысяч рублей – на юридическое лицо.
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