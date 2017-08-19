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В Пермском крае началась подготовка к вакцинации против ОРВИ

19.08.2017 11:32
В Пермский край поступило 534,5 тысячи доз против ОРВИ.
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В Пермском крае началась подготовка к вакцинации против ОРВИ
В Пермском крае началась подготовка к сезону эпидемических заболеваний. В краевые больницы в ближайшее время поступит 534,5 тысячи доз вакцин против ОРВИ, что является половиной требуемого количества вакцин для вакцинации взрослого и детского населения края, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В начале осени, когда риск подхватить грипп наиболее высок, количество больных острыми респираторными заболеваниями растет каждый день. Поэтому необходимо за 2-3 недели до предполагаемой вспышки активности гриппа поставить прививку, защитный эффект которой будет действовать 12 месяцев.

Метки: вакцина грипп ОРВИ
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