В Пермском крае началась подготовка к вакцинации против ОРВИ

В Пермском крае началась подготовка к сезону эпидемических заболеваний. В краевые больницы в ближайшее время поступит 534,5 тысячи доз вакцин против ОРВИ, что является половиной требуемого количества вакцин для вакцинации взрослого и детского населения края, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В начале осени, когда риск подхватить грипп наиболее высок, количество больных острыми респираторными заболеваниями растет каждый день. Поэтому необходимо за 2-3 недели до предполагаемой вспышки активности гриппа поставить прививку, защитный эффект которой будет действовать 12 месяцев.